Müşterisinin buzdolabından süt içen emlakçıya 20 bin dolar ceza

Kanada'da bir emlakçı, müşterisinin evindeki buzdolabından süt içtiği için 20 bin Kanada doları (403 bin 800 lira) para cezasına çarptırıldı.

Müşterisinin buzdolabından süt içen emlakçıya 20 bin dolar ceza

Michele Rose adlı emlakçı, 16 Temmuz 2022 tarihinde British Columbia eyaletinde bir müşteriyi beklerken, evinim satmak için anlaştığı Lyska Fullerton'ın buzdolabından süt içti. Olay, Fullerton'un çocuklar için mutfağa koyduğu kamera ile saniye saniye kaydedildi. İzinsiz bir şekilde buzdolabındaki şişeden süt içen Rose, aynı zamanda bir koltuğun kolunu da kırdı.

Diken'in haberine göre; Fullerton, emlakçının davranışlarını suçüstü yakalayarak kanıtları British Columbia Finansal Hizmetler Kurumu'na sundu.

Emlakçı, suçunu kabul etti ve Kurum, bu tür davranışları "yakışıksız" olarak tanımlayarak Rose'a 20 bin Kanada doları para cezası uyguladı. 20 bin Kanada doları güncel kurla 403 bin 800 liraya tekabül ediyor.

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