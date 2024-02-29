Müşteriye patlak hortum bıçağı

Kaynak: İHA
Müşteriye patlak hortum bıçağı
Bursa'da patlak hortum yüzünden az kalsın cinayet işleniyordu. Hırdavatçılık yapan adam, aldığı hortum patlak çıkınca iade etmek isteyen müşterisini bıçakla yaraladı. İşyeri sahibi tutuklandı.

Bıçaklı saldırı merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce Üstün B. (56), Ercan Ö. (62)'nin işlettiği hırdavat dükkanından duş başlığı hortumu satın aldı. Bunun üzerine Üstün B. satın aldığı hortumun su kaçırdığını fark etmesiyle birlikte soluğu yeniden hırdavat dükkanında aldı.

Ercan Ö., sattığı malı geri almayacağını ifade etmesinin ardından ikili tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Ercan Ö. müşterisi Üstün B.'yi göğsünün altından bıçakladı.

TUTUKLANDI

Üstün B. kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Üstün B.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üstün B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Ercan Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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