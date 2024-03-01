Muş'un Varto İlçesi’nde at eyeri tartışması kanlı bitti: 13 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Yılanlı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Roni Han ile Eyüp Ballı arasında at eyerinin alınmasıyla ilgili bir tartışma çıktı. Eyüp Ballı'nın at eyerini almakla suçladığı Roni Han, bu duruma tepki gösterdi. Eve giderek av tüfeğini alan Roni Han, keçilerini köy çıkışına götüren Eyüp Ballı'ya ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eyüp Ballı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Varto Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, hastane ve köyde güvenlik önlemi alırken, Roni Han'ın yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.