Mut Muhtarlar Derneğine kayyum ataması yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mut Muhtarlar Derneğine kayyum ataması yapıldı

Mersin Mut Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Şeker, görev süresi devam ettiği halde yeniden aday olmadığını açıklarken, kongre öncesinde yerine kayyum atandı.

Mersin Mut Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Şeker, görev süresi devam ettiği halde yeniden aday olmadığını açıklarken, kongre öncesinde yerine kayyum atandı.

Mut Muhtarlar Derneği Başkanlığını 2012 yılından bu yana yürüten Recep Şeker, "Mut Muhtarlar Derneği olarak 2027'de yapılması gereken seçimi erkene alalım diye yola çıktık. Ben aday olmayacağımı açıkladım. 28 Şubat 2025'te seçim kararı verilmişti. Muhtarlara bildirildi. Ne hikmetse aday olarak çıkan Muhtar Muzaffer Aslan seçim yapılacak diyerek muhtarların belli bir kısmından CHP ilçe binasında imza toplayarak Ankara Federasyon Başkanı Ramazan Özünal'a gidip kendisini başkan olarak atama yaptırmıştır. Bunu duyan muhtarlar dernekten istifa edecekleri ve yeni bir dernek kuracakları beyan etmektedirler. Demokrasinin mihenk taşı olan muhtarların iradesine saygı gösterilmeliydi" dedi.

Bu gelişmelerin ardından, Mut Muhtarlar Derneğine kayyum olarak Muhtar Muzaffer Arslan atandı. Muhtarlar derneğine kayyum atanması, muhtarlar arasında büyük tepki oluşturdu.

Mut Muhtarlar Derneğine kayyum ataması yapıldı

Mut Muhtarlar Derneğine kayyum ataması yapıldı

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