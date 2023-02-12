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Müteahhidi kaçarken yakalamak değil yaparken yakalamaktı asıl maharet

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, "Müteahhidi kaçarken yakalamak değil, yaparken yakalamaktı asıl maharet." dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:05
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Müteahhidi kaçarken yakalamak değil yaparken yakalamaktı asıl maharet

Müteahhidi kaçarken yakalamak değil yaparken yakalamaktı asıl maharet
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Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.

Gaziantep'te de çöken Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ise yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Adana'da 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC’de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşın sorumluları tek tek yakalanırken, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, "Müteahhidi kaçarken yakalamak değil, yaparken yakalamaktı asıl maharet." dedi.

Paylaşım binlerce vatandaşın duygularına tercüman olurken sosyal medyada gündem oldu.

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