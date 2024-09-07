Müteahhitti alıkoyup, silahla tehdit ederek senet imzalattılar

Bir süre sonra B.Y.'yi bırakan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'ta bir oto galeride gerçekleşti. Aktarılanlara göre şüphelilerden oto galeri işi yapan E.U. ve F.K., oto alım satım işi de yapan müteahhit B.Y. ile bir pastanede buluşup oradan oto galeriye geçti.

Burada E.U., F.K., B.G. ve E.S., B.Y.'yi silahla tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, alıkoydukları ve darp ettikleri B.Y.'ye boş senetlere imza attırdıktan sonra bıraktı. B.Y., durumu polis ekiplerine ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro, Teknik Büro, Suç Analiz Merkezi (SAM) Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adresleri belirlenen şüpheliler, ev ve iş yerlerine önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda gasp edilen cep telefonu ile birlikte, 4 ruhsatsız tabanca ile 725 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U ve F.K tutuklandı, B.G ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.