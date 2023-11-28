Mutfak tipleri ve faydaları. Evlerini yenilemek isteyenler dikkat

Evin en önemli taşı mutfağın bazı türleri bulunmaktadır. Bu tiplerden en faydalı olanı da belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mutfak tipleri ve faydaları. Evlerini yenilemek isteyenler dikkat

Ev hanımlarının özellikle en çok bulunduğu alan mutfak büyük önem taşıyor. Mutfak tiplerinin çeşitleri vardır. Bunlar evin şekline ve büyüklüğünde göre değişir.

L TİPİ MUTFAK

En çok tercih edilen mutfak tiplerinden biridir. Çalışma alanı oldukça esnektir. L Mutfak, alanının birbirini kesen 2 duvar arasında çözümlenmiştir.

L Tipi mutfağın en büyük dezavantajlarından biri köşeli olmasından dolayı dolapları kullanmanın ve yemek masası kullanımının zor olmasıdır.

Yeme yeme, pişirme ve yıkama alanları farklı planlanırsa oldukça rahat çalışılabilen bir mutfak tipidir.

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ADA MUTFAK

Herkesin hayali olan bir mutfak türüdür. Çalışma ve yemek alanı oldukça geniş tutulabilecek bir mutfaktır. Yemek masası mutfağın ortasında bulunur ve böylece mutfağın işlevselliği artar.

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U TİPİ MUTFAK

Alanda 3 duvar da kullanılır. Mutfağın ortasındaki trafiğin yoğun olabileceği bir tiptir. Ancak bu yoğunluk azaltılebilir. Ancak faydası her işi kolayca yapabilmeyi sağlar alan dar olduğundan mesafeler de kısa olur.

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GALERİ TİPİ MUTFAK

En çok kullanılan mutfak türlerinden biri olan galeri tipi mutfakta koridor boyunca mutfak uzanır. Ancak genişlik az olur ve alan daralır.

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