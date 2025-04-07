Mutfak tüpünün fiyatı patladı. 1 Ocak 2024'te fiyatı 560 TL'ydi. Alınan vergi şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mutfak tüpünün fiyatı patladı. 1 Ocak 2024'te fiyatı 560 TL'ydi. Alınan vergi şoke etti

Mutfak tüpü fiyatları uçuşa geçti! Geçen yıl 590 TL olan 12 kilogramlık tüp, bugün bin 10 TL’ye ulaştı; 200 TL’si vergiye gidiyor, vatandaş zamlarla boğuşuyor.

Mutfak tüpü fiyatları, son bir yılda adeta el yakıyor. 1 Ocak 2024’te 590 TL’den satılan 12 kilogramlık tüp, aradan geçen 15 ayda yüzde 71 zamlanarak bin 10 TL’ye yükseldi. İstanbul’da tüketiciler bu fiyat karşısında şaşkın. Üstelik bu bedelin 200 TL’si dolaylı vergilerden oluşuyor. Devlet, her tüpten ciddi bir vergi payı alırken, vatandaşın mutfak masrafı katlanıyor.

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Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “12 kilogramlık bir tüpün fiyatı 1010 TL’ye çıktı, bunun yaklaşık 200 TL’si vergi” diyerek duruma dikkat çekti. Bingöl, dolaylı vergilerin halkın cebini zorladığını vurguladı. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki artış ve döviz kuru dalgalanmalarının da zamları tetiklediğini belirtiyor.

TÜİK verilerine göre, enflasyonun yükselişi mutfak harcamalarını doğrudan etkiliyor. Geçen yıl 560 TL olan tüp fiyatı, yıl boyunca kademeli olarak artmıştı. Bugün gelinen noktada, bir ailenin temel ihtiyaçlarından olan tüp, bütçeleri sarsıyor.

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Vatandaşlar, “Vergi bu kadar yüksek olmasa nefes alırdık” diyerek tepki gösteriyor. Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Zam furyasının devam edip etmeyeceği merak konusu.

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