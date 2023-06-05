Mutfaklarda Airfryer çılgınlığı

Mutfaklarda yağsız yemek pişirme için sıklıkla tercih edilen airfryerı kullanan bir kadın, cihazın temizliğinin nasıl yapıldığını anlattı. Temizlemekte zorlanan kadın, bakımının zor olduğunu anlattı.

Mutfaklarda Airfryer çılgınlığı

Mutfaklarda kullanılan ve hayatımızı kolaylaştırma ve sağlıklı yaşam vaadiyle satılan ev aletlerinden biri olan airfryerın temizliği gündem oldu. Bir Youtube kanalında çekilen videoda kadın, airfryer temizlemeyi gösterdi.

Yağsız ya da az yağla yemek pişirilen airfryera yapışan yağları temizlemeye çalışan kadın, "İlk başta niyetim çok güzeldi. Ama videonun sonlarına doğru bittim ben. Bunun temizliği, bakımı çok zor. 2.5 aylık cihazdan çıkan şu yağları bir türlü çıkaramadım" dedi.

Bulaşık makinesi tableti, deterjan, bulaşık parlatıcısı gibi temizlik ürünlerini deneyen kadın, yağ sökücünün de işe yaramadığını anlattı. Boya fırçası ile makinenin aralarını fırçalayan kadın, 5 saat uğraştığını söyledi.

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