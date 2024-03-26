Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi

Kaynak: AA
Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final maçında Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenen Arkas adını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor, finalde Halkbank-Fenerbahçe Parolapara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Bankkart: 2 - Arkas Spor: 3
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15
Süre: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)

Son Haberler
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz Ekonomi
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz
Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Yerel Haberler
Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü Spor
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü Gündem
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi İpucu
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur" Gündem
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"