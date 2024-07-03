Müthişsin Hande Baladın. Pozu olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müthişsin Hande Baladın. Pozu olay oldu

Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın'ın paylaştığı fotoğrafı hayranlarına bayram ettirdi.

Voleybolda A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Hande Baladın, Milletler Ligi maçları sırasında sakatlanmış, Tayland'dan Türkiye'ye dönmüştü.

Milli Takımımız, Zehra Güneş'in de sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta çeyrek finalde Polonya'ya yenilip elenmişti.

Hande Baladın, sakatlığı nedeniyle şu açıklamayı yapmıştı:

"Herkese merhaba. Son günlerde sakatlığım nedeniyle yükselen endişeleri ve göndermiş olduğunuz geçmiş olsun mesajlarının farkındayım. Bu nedenle endişelerinizi biraz olsun giderebilmek için sizlerle duygularımı paylaşmak istedim. Maalesef VNL final etabında yer alamayacağım. Fakat bu kısa ara yalnızca küçük bir iyileşme ve güçlenme süreci olacak benim için.

Bu süreçte attığınız mesajlar ve dilekleriniz benim için çok güçlü bir motivasyon kaynağı. Bunun için çok teşekkür ederim.

Paris’te bir an önce ay yıldızlı formaya kavuşup, sizlerin de desteği ve inancıyla birlikte çok güzel başarılara imza atmayı dört gözle bekliyorum."

Hande Baladın, bu açıklamasından günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tedavisi devam eden milli voleybolcu Paris Olimpiyat Oyunları'na yetişmek için sıkı bir şekilde çalıştığını gösterdi.

Hande'nin paylaşımı hayranlarına bayram ettirdi ve yorum yağdı. İşte o paylaşım:

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