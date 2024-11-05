Mutlu Kaya'nın son hali şaşırttı. Balkona çıkıp haykırdı

Katıldığı ses yarışmasında tanındıktan kısa bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya, uzun yıllardır tedavi görüyordu.

Kaya, sosyal medyadan paylaştığı videoda 'ben başardım' diyerek haykırdı.

Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken Kaya, tedavi sürecinde önemli ilerlemeler kaydetti. Yayınladığı bir videoda balkona çıkarak "Ben başardım!" dedi.

Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı! Başından vurulmuştu...

Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can tarafından keşfedilen Mutlu Kaya, sesi ve doğal güzelliğiyle kısa sürede tüm Türkiye’nin dikkatini çekmiş ve sevilmişti.

Kaya, yeniden yürümeyi ve konuşmayı başarmanın mutluluğunu yaşıyor.