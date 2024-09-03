Mutlu Türkmen istifa etti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) başkanlığından istifa ederek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Türkmen, yaptığı açıklamada, spor ve yükseköğretim camiasından çok sayıda kişiyle gerçekleştirdiği istişareler sonucu bu kararı aldığını belirterek, "Uzun yıllar gururla hizmet etmiş olduğum TBBDF başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi ve 4 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek TÜSF 6. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda federasyon başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bocce, bowling ve dart branşlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üniversite sporları bünyesinde yaygın bir biçimde yapılması için büyük bir motivasyonla çalışmayı hedeflediğini aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Şu an için adaylığımız ‘aday adaylığı’ statüsünde olup, sürecin resmi olarak başlatılmasının ardından sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğimiz başvurumuzun onaylanması sonrasında kesinlik kazanacaktır."

TBBDF başkanlığına başladığı 2018'de Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlığına da seçilen Türkmen, 2023'ten beri de Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) birinci başkan vekilliği görevini yürütüyor.