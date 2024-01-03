Mutsuz olanların yemesi gereken besinler ortaya çıktı

Ortaya çıkan besinlerin tüketmenin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı için önemli olduğunun altı çizildi.

Serotoninin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda sentezleneceği ve kullanılacağı bildirildi.

Serotonin sadece duygu durumumuzu değil, aynı zamanda enerjimizi, uyku kalitemizi ve iştahımızı da etkileyeceğinin ifade edildi.

Bağırsaklarımızın sağlıklı olması bu nedenle çok önemlidir. Bu amaçla şu besinleri tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İŞTE O BESİNLER…

Makarna

Yağlı tohumlar

Yumurta

Ispanak

MUTSUZLUK NEDİR?

Mutsuzluk, hayatın tadını çıkaramama, monotonluğa ve sorunlara takılma, kendini kötü hissetme durumudur. Mutsuzluk, insanın huzursuz, umutsuz ve karamsar olmasıdır. Birey hayattan keyif almadığı, monotonluğa ve sorunlara boğulduğu zaman mutsuz olur.