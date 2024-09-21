Mut’ta pat pat önlemi; Trafiğe çıkışı yasaklandı

Mersin'in Mut ilçesinde çapa motorlarının ilçe merkezine girmesi yasaklandı.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile pat pat tabir edilen tarım araçlarının ulaşım aracı olarak şehir merkezinde kullanılması yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen trafik ekipleri gördükleri yerde pat patlara geçit vermiyor. Pat pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için ilçe Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan da şu uyarıda bulundu:

"20/09/2024 tarihi 17.00'den itibaren çapa motorlarının ilçe merkezine girmesi yasaktır. Çapa motoru ile ilçe merkezine giriş yapanların çapa motorları bağlanacaktır. Tüm muhtarların mahallelerinde ilan yaptırması önemle duyurulur."

Yetkililer denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kurallara uymayanlara gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.