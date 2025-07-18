Muud’da Haziranın kralı kim? Listeler açıklandı! İşte en iyi yerli ve yabancı isimler...

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da haziran ayının en çok dinlenen sanatçıları ve albümleri açıklandı. Haziran ayında listelerde ayın öne çıkan grubu “Manifest” oldu.
HAZİRANIN ZİRVESİ “ÇATMA YARİM”
Muud kullanıcılarının haziran ayında en çok dinlediği Reynmen’in “Çatma Yarim” şarkısı, yerli single’lar listesinde birinciliği kaptı. Ayın en çok dinlenen erkek sanatçısı zirveyi kimseye bırakmayan “Semicenk” oldu, kadın sanatçısı ise “Hande Ünsal” seçildi. Platformda haziran ayının en çok indirilen albümü Manifestival oldu. Albümün sahibi “Manifest” grubu, ayın öne çıkan sanatçı listesinde de lider konumdaydı.
Kullanıcıların haziran ayında en çok radarladığı şarkı, Dj Guuga & Mc Livinho’nun “Vidrado Em Você” parçası oldu. Aynı ikili, en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı kategorisinde birinciliği aldı. Şarkı, son dönemde spor etkinliklerinde tribünlerde de sıkça çalındı. Tommy Richman’ın “Million Dollar Baby” şarkısı ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine yerleşti.
Haziran ayında müzik listelerinin yanı sıra Muud’un yeni bir özelliği de kullanıcılarla buluştu. “Yakınımdaki Şarkılar” ile dinleyiciler, bulundukları konuma göre diğer kullanıcıların dinlediği şarkıları anlık olarak keşfedebiliyor. Müzikseverler, harita üzerinden yakınlarındaki üyelerin dinlediği müzikleri buluyor ve trendleri takip edebiliyor.
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE’LAR
Reynmen – Çatma Yarim
Hande Ünsal – Koş Gel
Semicenk – Bulamazsın
Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar
Tarkan – Dönmüyor Giden
Rıza Tamer – Benden Sonra
BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN
Zeynep Bastık – Kör Sevdam
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Velet – Roman Olur Yazsam Seni
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER
Semicenk – Karışık Kaset
Reynmen – Çatma Yarim
Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları
Hande Ünsal – Koş Gel
Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar
BLOK3 – OBSESİF
Manifest – Manifestival
Tarkan – Dönmüyor Giden
Rıza Tamer – Benden Sonra
Zeynep Bastık – Kör Sevdam
EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR
Semicenk
Tarkan
Reynmen
Hande Ünsal
BLOK3
Zeynep Bastık
Afra
Müslüm Gürses
Rıza Tamer
Ahmet Kaya
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER
Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você
The Weeknd – After Hours
Modern Talking – The Very Best Of
SZA – SOS Deluxe: LANA
Imagine Dragons – Evolve
Indila – Mini World [Deluxe]
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Eminem – Curtain Call: The Hits
Jain – Zanaka
INNA – Inna
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE’LAR
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Rema & Selena Gomez – Calm Down
The Weeknd – Popular (feat. Playboi Carti)
Billie Eilish – What Was I Made For?
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Taylor Swift – Cruel Summer
Miley Cyrus – Flowers
LP – Lost On You
Tom Odell – Another Love
Harry Styles – As It Was
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR
Dj Guuga & Mc Livinho
Taylor Swift
INNA
Shakira
Modern Talking
Billie Eilish
The Weeknd
Miley Cyrus
Imagine Dragons
Tommy Richman
EN ÇOK İNDİRİLEN SANATÇI
Semicenk
Manifest
Tarkan
Reynmen
Serdar Ortaç
Göksel
Barış Manço
Sezen Aksu
Afra
İkilem
EN ÇOK İNDİRİLEN ALBÜMLER
Manifest – Manifestival
Elif Buse Doğan – Aşk Başımda Bela
Serdar Ortaç – Kış Kış
Aleyna Tilki & Mabel Matiz – Kayboldum Masalında
Mustafa Mert Koç – Gel Bana
Gökhan Tepe – Derde Aşık Olmuşuz
Semicenk – Karışık Kaset
Göksel – Olmaz Mı
İkilem – Takıldım Sana
Derya Bedavacı – O Sen Değilsin
AYIN EN ÇOK RADARLANAN ŞARKILAR
Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você
Zeynep Bastık – Kör Sevdam
Velet – Roman Olur Yazsam Seni
Tarkan – Dönmüyor Giden
Cem Yıldız – Dar-ı Dünya
Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar
Reynmen – Çatma Yarim
Mela Bedel – Ben Değilim
Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona
En çok dinlenen yerli erkek sanatçı: Semicenk
En çok dinlenen yerli kadın sanatçı: Hande Ünsal
En çok dinlenen yerli şarkı: Reynmen – Çatma Yarim
En çok dinlenen yabancı şarkı: Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
En çok indirilen sanatçı: Semicenk
En çok indirilen albüm: Manifest – Manifestival
En çok radarlanan şarkı: Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você
Haziran ayında öne çıkan yerli sanatçı: Manifest
En çok din “‘lenen yerli grup: Manifest
En çok dinlenen yabancı erkek sanatçı: Dj Guuga & Mc Livinho
En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı: Taylor Swift
En çok dinlenen yabancı grup: Modern Talking