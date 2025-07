Muud’da Haziranın kralı kim? Listeler açıklandı! İşte en iyi yerli ve yabancı isimler...

Türk Telekom’un müzik platformu Muud’da haziran ayının en çok dinlenen sanatçıları ve albümleri açıklandı. Haziran ayında listelerde ayın öne çıkan grubu “Manifest” oldu.

HAZİRANIN ZİRVESİ “ÇATMA YARİM”

Muud kullanıcılarının haziran ayında en çok dinlediği Reynmen’in “Çatma Yarim” şarkısı, yerli single’lar listesinde birinciliği kaptı. Ayın en çok dinlenen erkek sanatçısı zirveyi kimseye bırakmayan “Semicenk” oldu, kadın sanatçısı ise “Hande Ünsal” seçildi. Platformda haziran ayının en çok indirilen albümü Manifestival oldu. Albümün sahibi “Manifest” grubu, ayın öne çıkan sanatçı listesinde de lider konumdaydı.

Kullanıcıların haziran ayında en çok radarladığı şarkı, Dj Guuga & Mc Livinho’nun “Vidrado Em Você” parçası oldu. Aynı ikili, en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı kategorisinde birinciliği aldı. Şarkı, son dönemde spor etkinliklerinde tribünlerde de sıkça çalındı. Tommy Richman’ın “Million Dollar Baby” şarkısı ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine yerleşti.

Haziran ayında müzik listelerinin yanı sıra Muud’un yeni bir özelliği de kullanıcılarla buluştu. “Yakınımdaki Şarkılar” ile dinleyiciler, bulundukları konuma göre diğer kullanıcıların dinlediği şarkıları anlık olarak keşfedebiliyor. Müzikseverler, harita üzerinden yakınlarındaki üyelerin dinlediği müzikleri buluyor ve trendleri takip edebiliyor.

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SİNGLE’LAR

Reynmen – Çatma Yarim

Hande Ünsal – Koş Gel

Semicenk – Bulamazsın

Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar

Tarkan – Dönmüyor Giden

Rıza Tamer – Benden Sonra

BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN

Zeynep Bastık – Kör Sevdam

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Velet – Roman Olur Yazsam Seni

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Semicenk – Karışık Kaset

Reynmen – Çatma Yarim

Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları

Hande Ünsal – Koş Gel

Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar

BLOK3 – OBSESİF

Manifest – Manifestival

Tarkan – Dönmüyor Giden

Rıza Tamer – Benden Sonra

Zeynep Bastık – Kör Sevdam

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

Semicenk

Tarkan

Reynmen

Hande Ünsal

BLOK3

Zeynep Bastık

Afra

Müslüm Gürses

Rıza Tamer

Ahmet Kaya

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você

The Weeknd – After Hours

Modern Talking – The Very Best Of

SZA – SOS Deluxe: LANA

Imagine Dragons – Evolve

Indila – Mini World [Deluxe]

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Eminem – Curtain Call: The Hits

Jain – Zanaka

INNA – Inna

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SİNGLE’LAR

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Rema & Selena Gomez – Calm Down

The Weeknd – Popular (feat. Playboi Carti)

Billie Eilish – What Was I Made For?

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Taylor Swift – Cruel Summer

Miley Cyrus – Flowers

LP – Lost On You

Tom Odell – Another Love

Harry Styles – As It Was

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

Dj Guuga & Mc Livinho

Taylor Swift

INNA

Shakira

Modern Talking

Billie Eilish

The Weeknd

Miley Cyrus

Imagine Dragons

Tommy Richman

EN ÇOK İNDİRİLEN SANATÇI

Semicenk

Manifest

Tarkan

Reynmen

Serdar Ortaç

Göksel

Barış Manço

Sezen Aksu

Afra

İkilem

EN ÇOK İNDİRİLEN ALBÜMLER

Manifest – Manifestival

Elif Buse Doğan – Aşk Başımda Bela

Serdar Ortaç – Kış Kış

Aleyna Tilki & Mabel Matiz – Kayboldum Masalında

Mustafa Mert Koç – Gel Bana

Gökhan Tepe – Derde Aşık Olmuşuz

Semicenk – Karışık Kaset

Göksel – Olmaz Mı

İkilem – Takıldım Sana

Derya Bedavacı – O Sen Değilsin

AYIN EN ÇOK RADARLANAN ŞARKILAR

Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você

Zeynep Bastık – Kör Sevdam

Velet – Roman Olur Yazsam Seni

Tarkan – Dönmüyor Giden

Cem Yıldız – Dar-ı Dünya

Oğuzhan Koç & Merve Özbey – Geçsin Yıllar

Reynmen – Çatma Yarim

Mela Bedel – Ben Değilim

Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona

En çok dinlenen yerli erkek sanatçı: Semicenk

En çok dinlenen yerli kadın sanatçı: Hande Ünsal

En çok dinlenen yerli şarkı: Reynmen – Çatma Yarim

En çok dinlenen yabancı şarkı: Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

En çok indirilen sanatçı: Semicenk

En çok indirilen albüm: Manifest – Manifestival

En çok radarlanan şarkı: Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você

Haziran ayında öne çıkan yerli sanatçı: Manifest

En çok din “‘lenen yerli grup: Manifest

En çok dinlenen yabancı erkek sanatçı: Dj Guuga & Mc Livinho

En çok dinlenen yabancı kadın sanatçı: Taylor Swift

En çok dinlenen yabancı grup: Modern Talking