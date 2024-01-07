Muz dolu konteynerde 77 kilo kokain çıktı. Adres yine aynı

Kaynak: DHA
Muz dolu konteynerde 77 kilo kokain çıktı. Adres yine aynı
Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük koruma ekipleri, Güney ve Orta Amerika’dan gelen bir muz konteynerinde 77 kilogramlık kokain ele geçirdi.

Gümrük koruma ekipleri, narkotik risk değerlendirmeleri sonucunda şüpheli konteynerleri belirledi. X-ray cihazı ile yapılan incelemede bir konteynerde yoğunluk değişimi tespit edildi.

Konteyner arama alanına getirilerek narkotik köpekleri ile ayrıntılı bir arama gerçekleştirildi. Aramada konteynerin ön tarafında saklı bir bölümde kokain paketleri bulundu.

Bu uyuşturucunun piyasa değeri 120 milyon lira olarak hesaplandı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucu ve gözaltına alınan zanlılar ile ilgili Mersin Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Zanlıların kimlik bilgileri, suçlamaları ve yargılama süreçleri henüz açıklanmadı.

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