Muz kabukları ile bakın neler yapılabiliyor

Zengin bir içeriğe sahip olan muz çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayarak şifa veriyor. Ancak muzun sadece içi değil kabuğu da hayatın birçok alanında kolaylık sağlıyor. İşte muz kabuğunun bilinmeyen kullanımları ve faydaları...

Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı

Ayakkabıları parlatıyor

Baş ağrısını geçiriyor

Siğilleri azaltıyor

Dişleri bembeyaz yapıyor

Böcek ısırıklarını yileştiriyor

Sivilceleri geçiriyor

Siyah noktaları azaltıyor

Göz altı torbalarını engelliyor