Muz kabukları ile bakın neler yapılabiliyor

Zengin bir içeriğe sahip olan muz çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayarak şifa veriyor. Ancak muzun sadece içi değil kabuğu da hayatın birçok alanında kolaylık sağlıyor. İşte muz kabuğunun bilinmeyen kullanımları ve faydaları...
Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı
Ayakkabıları parlatıyor
Baş ağrısını geçiriyor
Siğilleri azaltıyor
Dişleri bembeyaz yapıyor
Böcek ısırıklarını yileştiriyor
Sivilceleri geçiriyor
Siyah noktaları azaltıyor
Göz altı torbalarını engelliyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.