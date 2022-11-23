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Muz kabukları ile bakın neler yapılabiliyor

Muzu bir çoğumuz severek tüketiyoruz. Ancak yerken elbette kabukları soyuyor ve çöpe atıyoruz. Fakat muz kabukları faydalarıyla gerçekten insanı şaşkına çeviriyor. İşte onlar…

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:01
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Muz kabukları ne işe yarıyor?

Muz kabukları ile bakın neler yapılabiliyor
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Zengin bir içeriğe sahip olan muz çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayarak şifa veriyor. Ancak muzun sadece içi değil kabuğu da hayatın birçok alanında kolaylık sağlıyor. İşte muz kabuğunun bilinmeyen kullanımları ve faydaları...

Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı
Ayakkabıları parlatıyor
Baş ağrısını geçiriyor
Siğilleri azaltıyor
Dişleri bembeyaz yapıyor
Böcek ısırıklarını yileştiriyor
Sivilceleri geçiriyor
Siyah noktaları azaltıyor
Göz altı torbalarını engelliyor

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