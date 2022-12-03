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Camiye dönüştürülen Ayasofya'da ikinci kapı vakası. Bu defa yememişler

Müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülen Ayasofya'da yeni bir tahribat daha gündeme geldi. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, sosyal medya hesabından yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:53
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Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofyada ikinci kapı vakası

Camiye dönüştürülen Ayasofya'da ikinci kapı vakası. Bu defa yememişler
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Ayasofya'daki tahribatı arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. İmparatorların olduğu sunu mozaiğinin hemen altındaki kapıda çift yönlü tahribatlar tespit ettiğini belirten Yavaşçay, tahribatı belgeleyen fotoğraf ve görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Yavaşçay yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Bugün Ayasofya camii ve tarihimiz için çok üzücü bir görüntü ile daha karşılaştım. Maalesef yine bir kapı vakası, imparatorların olduğu sunu mozaiğinin hemen altındaki kapıda çift yönlü tahribatlar tespit ettim. Bu durumu belgelemek amaçlı fotoğraf  ve video çekimi yaptım" 

 İMPARATORLUK KAPISI'NI YEMİŞLERDİ

Ayasofya'da daha önce de İmparatorluk Kapısı'ndan parça koparılıp kutsal olduğu iddia edilerek yenilmişti.

Su haznesine ayakkabı konulduğunu gösteren görüntüler tepki toplamış, tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırıldığı ortaya çıkmıştı. Duvarları kazıyıp çıkan tozları poşete dolduran ziyaretçilerin görüntüleri ise tartışma yaratmıştı.

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