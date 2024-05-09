Müzede değil kamyon kasasında çıktı! Piyasa değeri 50 milyon lira

4 Mayıs’ta Anadolu Otoyolu’nda yapılan rutin bir denetim sırasında, İstanbul’dan Ankara’ya seyir halinde olan bir kamyon durduruldu.

Kamyon kasasında bulunan antika eşyalar üzerine yapılan incelemede, eşyaların sahiplerinin çelişkili ifadeleri ve fatura sunamamaları nedeniyle, durum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’ne iletildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu eşyaların tarihi eser niteliğinde olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince yasal işlemler başlatıldı. Kamyon garaja çekilerek yapılan ayrıntılı aramada, toplam 1120 parça antika eşya ele geçirildi.

Bu antikaların içerisinde, 18 ve 19. yüzyıllara ait nadide eserler yer alıyor. Bunlar arasında 17 adet 19. yüzyıl Fransız yapımı sevres şömine saati ve köstekli saat, 6 adet Avrupa yapımı altın renkli kabartma figürlü yağlı boya ve kanvas tablo, 5 adet 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı sanatına ait gümüş ve bronz bel kemeri bulunuyor.

Ayrıca, 1 gelin başlığı, 3 gümüş kınılı kama, 1 hançer, 3 adet 19. yüzyıl Osmanlı yapımı piştov ve barut hazneli silah, 6 adet 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı kilim ve tekstil ürünü, 1 adet işlemeli bakır vazo, 5 adet Napoleon Bonaparte dönemi likör takımı ve 3 adet sedef işlemeli sandık gibi eserler de ele geçirildi.

Bunların yanı sıra, 1 adet 19. yüzyıla ait çıkrık, 4 adet Fransız yapımı ahşap gümüşlük ve köşe vitrini, 1 adet bronz aksamlı duvar tipi sekreter masası, 4 adet okuma ve opera gözlüğü, ve çeşitli Fransız yapımı porselen ve gümüş fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımları, süs eşyaları, vazolar, şamdanlar ve tepsiler de bulunan eserler de bulunuyor.

Bu tarihi eserlerin toplam piyasa değerinin 50 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor ve ele geçirilen eserlerin, tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.