Muze’den Daze’ye: Yeni mesajlaşma uygulaması fırtına estirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muze’den Daze’ye: Yeni mesajlaşma uygulaması fırtına estirdi

Daze, Z kuşağına yönelik yaratıcı bir mesajlaşma uygulaması, lansman öncesi TikTok ve Instagram’da 48 milyon görüntüleme elde etti. 156.000 kişi, uygulamanın bekleme listesine kaydoldu. Yeni nesil bu mesajlaşma uygulaması, kullanıcılarına özgün ve eğlenceli iletişim deneyimleri sunuyor.

Daze, Z kuşağına yönelik yaratıcı, yapay zeka destekli bir mesajlaşma uygulaması olarak büyük ilgi görüyor. Lansman öncesinde, TikTok’taki en popüler videosu 8 milyon kez izlendi. TikTok ve Instagram’da toplamda 48 milyon görüntüleme elde eden uygulamanın bekleme listesine 156.000 kişi kaydoldu. Talebin artmasında etkili olan ise, ürün tanıtım videoları.

Yenilikçi Özellikler

New York merkezli girişimci Willem Simons tarafından kurulan Daze, kullanıcılarına sosyal medyadan ilham alarak bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Mesajlar, fotoğraflar, grafikler ve GIF'lerle zenginleştirilmiş çok renkli baloncuklar halinde ekranın üzerinde hareket edebiliyor. Uygulama, yapay zeka teknolojisi ile daha yaratıcı araçlar sunmayı hedefliyor.

Geçmişten Günümüze

Simons’un daha önce çalıştığı Muze uygulaması, yaratıcı bir mesajlaşma deneyimi sunmaya odaklanmıştı. Daze ise tamamen Simons'un projesi olarak, sosyal takvimden mesajlaşma platformuna dönüştü. Uygulama, 4 Kasım'da iOS ve Android için aynı anda lansmanı yapılacak şekilde React Native ile geliştirilmiştir.

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