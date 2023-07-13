Müzekart uygulaması yeniden başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart uygulamasının tekrar başladığını açıkladı.

Müzekart uygulaması yeniden başladı

DHA

Gençlere ücretsiz Müzekart uygulaması yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" projesinin başladığını ifade etti.

Bakan Bak, 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz müzekart edinebilecekleri projenin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" paylaşımı yaptı.

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325 BİN GENÇ FAYDALANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.

Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.

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