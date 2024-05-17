Müzeler Haftası kutlandı

Kaynak: İHA
Müzeler Haftası kutlandı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü için bir program düzenlendi.

Ahlat Müze Müdürlüğünde gerçekleşen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, genel müze tarihçesi ve müze çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Ahlat’ın kültürel miraslarının tanıtımı ile eski Ahlat şehri ve Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı çalışmaları ile Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında belirlenen bazı hikayelerle ilgili sunumlar yapıldı ve Malazgirt Zaferi isimli belgesel videosu izlenildi.

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Daha sonra müzenin içindeki sergi ve öğrencilere yönelik yapılan etkinlikler gezildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kartaler, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katılım sağladı.

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