Müzik kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Olay, Merkezefendi ilçesi Albayrak Meydanı'nda bir apartman altındaki pide salonunda meydana geldi. Pide salonu işletmecisi Halil S., aracından yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bina sakinleri tarafından uyarıldı.

Ancak bu uyarıya aldırış etmeyen işletme sahibi ile komşuları arasında gerginlik büyüdü. Tartışma sırasında taraflar arasındaki kavga kontrolden çıktı. İki kişi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kavga sırasında Halil S.'ye ait iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.