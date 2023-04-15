Aramada yakalanan şahıs pes dedirtti. Müzik kutusundan yarım kilo uyuşturucu çıktı.



Aydın İl Emniyet'i uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenledi.

İlçeye uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin bagajlarında yapılan aramalarda müzik kutusu içerisine zulalanmış yarım kilo metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.