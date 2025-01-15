Müzisyen, torbacı çıktı! Evinde bakın neler bulundu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları bir kişiden metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin bu maddeyi temin ettiği adresi öğrenen ekipler, savcılıktan operasyon için izin alarak çok sayıda personelle adresi kuşattı.

Yapılan operasyonda, M.O. (45) ve C.B. (19) uyuşturucu ticareti yaparken, A.T. (25) ve H.O. (53) uyuşturucu satın almak için adrese gelmişti.

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Polisler, M.O.’yu yakalamaya çalışırken, şüpheli arka kapıdan kaçmaya çalıştı ve elindeki uyuşturucu maddeyi ile paraları kapının ardına attı.

Polis tarafından kuşatılan adreste 4 şüpheli de gözaltına alındı.

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Operasyon sırasında, adresin güvenlik kamerası ile korunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu ticareti yapan M.O.’nun eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı.

Yapılan aramada, M.O.’ya ait adreste yüklü miktarda metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 36 bin 140 lira ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ve C.B. tutuklandı, A.T. ve H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.