Müzmin bronşit verem tedavisinde kullanılan şifa deposu ot ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmek isteyenler doğal ürünlere yöneliyor. Bu ürünler arasında, bir şifalı bitki olan Akgürgen otu da dikkat çekiyor.

Akgürgen otu, müzmin bronşit ve verem gibi hastalıkların tedavisinde şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Akgürgen otu, kışın yapraklarını döken, salkımlı dalları ve halkalı kabukları olan güzel bir orman ağacıdır. Kayıngiller familyasındandır. Kabuk ve dallarının kuru distilasyonu ile kayınağacı katranı üretilir.

Akgürgen otunun faydaları şunlardır:

Müzmin bronşit ve verem gibi hastalıklara iyi gelir.

Diş ağrısını dindirir.

Kabuklarının suyla kaynatılması ile elde edilen su, yüz lekeleri ve çillere karşı etkilidir. Kılları da temizler.

Akgürgen otunun kabuklarından yapılan krem, eklem ve romatizma ağrılarını azaltır.

Avrupa’da kayın ağacı, genelde bu şekilde değerlendirilir. Ayrıca kayın ağacından mobilya da yapılır.

Kayın ağacı, dünyanın en yüksek oksijen üreten ağacıdır. Bu yüzden çok değerli ve popülerdir. Kayın yaprağından hazırlanan çay da sağlığa faydalıdır. Bunun için 5 su bardağı suya 20 gram kayın yaprağı koyup 4 dakika kaynatın. Sonra 10 dakika demleyin. Günde 2 bardaktan fazla içmemeye dikkat edin. Çayı içmeden önce bir alternatif tıp uzmanına başvurun.