Myanmar askeri yönetiminden yalanlama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Myanmar askeri yönetiminden yalanlama

Myanmar Askeri Komitesi Çarşamba günü 14 Ağustos yaptığı açıklamada, üst düzey generallerin, sıkıntı içindeki cunta liderini yeni bir darbeyle tutukladığına dair söylentilerin, Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesinde "hainler" tarafından yayılan bir "propaganda" olduğunu açıkladı.

Cunta lideri Min Aung Hlaing, hükümet birliklerinin 2021 karşı darbesi için savaşan etnik azınlık silahlı gruplarına ve diğer muhaliflere toprak kaybetmesinin ardından son haftalarda ordu destekçilerinin kamuoyundaki eleştirileriyle karşı karşıya kaldı .

Salı günü sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, üst düzey generallerin cuntanın üst düzey yönetimini değiştirmek amacıyla başkent Naypyidaw'da Min Aung Hlaing'i gözaltına aldığı iddia edildi.

Cunta, yaptığı açıklamada iddiaların "ülkenin huzur ve istikrarını bozmayı amaçlayan propaganda" olduğunu belirterek, haberi paylaşanları "hain" olmakla suçladı.

Açıklamada "Devlet başkanı ve yetkililer ulusal sorumluluklarını birlikte yerine getiriyorlar" denildi.

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