Myanmar askeri yönetiminden yalanlama

Cunta lideri Min Aung Hlaing, hükümet birliklerinin 2021 karşı darbesi için savaşan etnik azınlık silahlı gruplarına ve diğer muhaliflere toprak kaybetmesinin ardından son haftalarda ordu destekçilerinin kamuoyundaki eleştirileriyle karşı karşıya kaldı .

Salı günü sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, üst düzey generallerin cuntanın üst düzey yönetimini değiştirmek amacıyla başkent Naypyidaw'da Min Aung Hlaing'i gözaltına aldığı iddia edildi.

Cunta, yaptığı açıklamada iddiaların "ülkenin huzur ve istikrarını bozmayı amaçlayan propaganda" olduğunu belirterek, haberi paylaşanları "hain" olmakla suçladı.

Açıklamada "Devlet başkanı ve yetkililer ulusal sorumluluklarını birlikte yerine getiriyorlar" denildi.