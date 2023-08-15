Myanmar'da toprak kayması faciası derinleşiyor. Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Myanmar'ın Kachin eyaletine bağlı Hpakant kasabasındaki yeşim taşı madeninde pazar günü meydana gelen toprak kaymasının bilançosu ağırlaşıyor. Kurtarma görevlilerinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. 100'den fazla kişiyle başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Toprak kaymasının madencilik şirketlerinin yaptığı kazılardan kalan toprak yığınlarının şiddetli yağış sonucu gevşemesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Toprak yığınının kaymasıyla bölgedekilerin göle sürüklediği belirtiliyor.



DÜNYA YEŞİM TAŞININ YAKLAŞIK YÜZDE 90’I MYANMAR’DA

Öte yandan dün yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin kayıp olduğu aktarılmıştı.

Ülkede Mayıs ve Ekim ayları arasında etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kayması yaygın olarak görülüyor.

Myanmar, dünyadaki yeşim taşının yaklaşık yüzde 90'ını üretiyor.