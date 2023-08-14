Myanmar'da yeşim taşı madeni faciası: 2 kişi öldü 30 kişi kayıp

Myanmar'da yeşim taşı madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 2 kişi öldüğü öldüğü 30 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Myanmar'da yeşim taşı madeni faciası: 2 kişi öldü 30 kişi kayıp

Editör: Turgay Beşyıldız

Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Myanmar’ın Kachin Eyaleti'ndeki bir yeşim madeni heyelanında 2 kişinin öldüğü 30'dan fazla kişinin kaybolduğu açıklandı.

Toprak kaymasının Pazar günü Kachin Eyaleti'nin Hpakant kasabasındaki Ma Na Köyü yakınlarındaki bir yeşim madeninde gerçekleştiği bildirildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, ’’İki ceset bulundu. Diğerleri kayıp kaldı. Yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı’’ dedi.

Kaybolan işçilerin göçmenlerden oluştuğu ve sayılarına ilişkin belirleme yapmanın zor olduğu bilgisi verildi.

Kachin eyaletinde, özellikle Hpakant madencilik bölgesinde ölümcül toprak kaymalarının sık sık görüldüğü belirtilirken, yerli halkın geçimini bölgede yeşim taşı temizleyiciliği yaparak sağladığı ve toprak kaymalarının çoğu, atık yığınlarının ve barajların kısmen çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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