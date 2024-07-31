Mynmar’da olağanüstü hal uzatıldı

Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) bildirdiğine göre, Nay Pyi Taw'da yapılan toplantıda olağanüstü halin süresinin uzatılmasına karar verildi. Böylece, 2021'den bu yana 6. kez olağanüstü hal süresi 6 ay daha uzatılmış oldu.

Toplantıda, seçim hazırlıkları, mevcut kalkınma projeleri, ulusal nüfus ve konut sayımı çalışmaları ile eğitim, sağlık ve tarım sektörleri gibi çeşitli konular da ele alındı. En son 1 Şubat 2024'te 6 ay süreyle uzatılan olağanüstü hal, bugün sona erecekti.

Myanmar ordusu, 2020 yılındaki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi ve diğer birçok yetkiliyi gözaltına almış ve 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.

O tarihten bu yana Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlatmıştı. Askeri yönetimin darbe karşıtı protestocular ve isyancı gruplara yönelik müdahalesi sonucu bugüne kadar binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, birçok gösterici gözaltına alınmıştır.