Naci Görür depremlerin ne zaman biteceğini açıkladı: Hepimiz biteriz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin ve Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bir panel düzenledi. Panel, 'Deprem' konusunu ele aldı ve bir otel konferans salonunda gerçekleştirildi. Panelde Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve birçok vatandaş yer aldı. Panelde, Prof. Dr. Naci Görür Mardin’in deprem riskleri ve depreme dayanıklı yapılar hakkında, Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise Şubat 2023 depreminin öğrettikleri ve gereken önlemler konusunda konuşmalar yaptılar.

“SAKIN DEPREM BİTSİN DİYE DUA ETMEYİN”

Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı dirençli binalar yapılmasını gerektiğinin altını çizdi ve "Bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" ifadelerini kullandı.

“KOCA KOCA BİNALARI RANT UĞRUNA YAPIP TARİHİ GÖLGELEMEMEK LAZIM”

Prof. Dr. Naci Görür, belediyelerin, mühendis odalarının, iş insanlarının ve valiliklerin davetleri üzerine birçok kente gidip o kentin depremselliğini, o kenti depreme hazırlamak için nelerin nasıl yapmaları gerektiğini anlattığını aktardı. Mardin'den de bir davet aldığını ve burada konuşma yaptığını söyleyen Görür, "Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım. Mardin Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bu kenti ranta kurban etmemek lazım. Bu kentte koca koca binaları rant uğruna yapıp tarihi gölgelememek lazım. Mardin gibi bir yeri geleceğe taşımak gerekiyor. Elbette ki binalar yapılacaktır. Fakat hangi binanın nereye yapılacağının bilimin karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Panel sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, belediyeler, mühendis odaları, iş dünyası ve valiliklerin davetleri üzerine çeşitli kentlere giderek deprem risklerini anlattığını belirtti. Mardin'in de davet aldığını ve burada da benzer konuları ele aldığını vurgulayan Görür, Mardin'in hem komşu bölgelerin depremlerinden hem de kendi içinde olası küçük depremlerden etkilenebileceğini ve bu nedenle yönetiminin hazır olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Mardin'in tarihi dokusunu koruyarak yapılaşma politikalarının dikkatlice planlanması gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise tarihi yapıların zaman içindeki yapılaşmalarla nasıl etkilendiğini ve bu yapıların gözden geçirilmesinin önemini vurgulayarak, yapıların zemin durumlarına göre incelenmesi gerektiğini belirtti.