Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından uyarı yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hasarlı binalardan uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde endişe yarattı. AFAD’ın açıklamasına göre, depremin derinliği 10.24 kilometre olarak belirlendi.

Görür, paylaşımında “Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında meydana geldi. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar’a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz, sevgi…” ifadelerini kullandı.

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