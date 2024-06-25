Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun

Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde endişe yarattı. AFAD’ın açıklamasına göre, depremin derinliği 10.24 kilometre olarak belirlendi.

Görür, paylaşımında “Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında meydana geldi. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar’a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz, sevgi…” ifadelerini kullandı.