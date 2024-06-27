Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: "Bekliyoruz"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada açıklarında kaydedilen 4,4 şiddetindeki sarsıntının ardından Marmara Bölgesi için uyarılarda bulundu. Görür, bu depremin, bölgede beklenen büyük Marmara depremine işaret edebileceğini belirtti.

Gökçeada'daki deprem, yerel saatle sabah erken saatlerde meydana geldi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Prof. Dr. Görür, yaptığı açıklamada, sarsıntıların olduğunu, ancak Marmara Bölgesi'nde olası bir büyük depreme karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜR'ÜN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI UYARI ŞÖYLE:

"Ege Denizinde 4,4 buyuklukte sig bir deprem oldu (El isareti). Deprem Ege Denizi icerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi icerisindeki devaminda Marmara depremini bekliyoruz. Bolgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"