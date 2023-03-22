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Naci Görür'den vatandaşlara dava çağrısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tüm valilik ve belediyelere gönderilen İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çekerek, kamu görevlileri hakkında dava açılabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:45
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Naci Görür'den dava çağrısı

Naci Görür'den vatandaşlara dava çağrısı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından resmi rakamlara göre 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi yüz binlerce kişi yaralandı. 11 ilin etkilendiği depremde yüzlerce bina yıkıldı. Depremlerle birlikte birçok ihmalin olduğu ortaya çıktı ancak bir kişi bile istifa etmedi.

İRAP'IN GEREĞİ YAPILMADI

Kahramanmaraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,  İl Risk Azaltma Planının gereğinin yapılmadığına dikkat çekti.

"DAVA AÇMALILAR"

Prof. Dr. Görür, “Can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar” dedi.

Prof. Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, yanılmıyorsam İRAP Planları ile (İl Risk Azaltma Planı) Devlet tüm valilik ve belediyelere olası bir depreme karşı kentlerini nasıl depreme hazırlamaları gerektiği görevini verdi. İldeki depremle ilgili her kuruma ne yapması gerektiği hususunda talimatlar verdi. Dolayısıyla bugünkü deprem bölgesindeki kentlerde İRAP planının gereğinin yeterince yapılmadığını ortaya çıkan tablodan görüyoruz. O halde bu depremlerde can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlar ilgililer hakkında ceza ve tazminat davaları açabilirler ve açmalılar."

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