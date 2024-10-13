Naci Görür'den ilk açıklama. Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Deprem Bilimci Naci Görür, Afyonkarahisar'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar üç gün içinde ikinci kez sallandı.

AFAD'ın verilerine göre gece 03.14'te, 4.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Üç gün önce de yine Afyonkarahisar merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından bölge halkı tedirgin olurken konuya ilişkin Deprem Bilimci Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremiyle ilgili "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4,4 sığ bir deprem oldu. Bölge Anadolu Levhasının D ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile B Anadolu’nun K-G gerime rejimi arasında bir geçiş zonu. İki sistemin de etkisi var. Deprem Akşehir-Afyon Graben sisteminde" ifadelerini kullandı.