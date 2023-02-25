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Naci Görür’den korkutan açıklama: 9 şiddetinde sallanacaklar

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminde ‘sahil kesiminde bulunan ilçelerin depremi 9 şiddetinde hissedeceklerini’ söyledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 05:01
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Naci Görür’den korkutan İstanbul açıklaması: 9 şiddetinde sallanacaklar

Naci Görür’den korkutan açıklama: 9 şiddetinde sallanacaklar
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin konuşan Görür, “Beklediğimiz İstanbul depreminde Marmara sahillerinin çoğu 9 şiddetinde etkileniyor” dedi.

Meydana gelecek olan depremde Tuzla ve Yeniköy’de 7 şiddetindeki depremin 9 şiddetindeki gibi etkileneceğini söyleyen Görür, “2000 yılında bu çalışmaları yaptı Okan Tüysüz hocamız. 9 şiddetinde ekleniyor sahile yakın kesimler. Hem Anadolu Hem Avrupa yakasında deniz kıyısına yakın semtler etkilenecek. Bazı yerlerde bu şiddet 8 olabilir” dedi.

Görür sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem değerlendirmesini yaptığımız zaman genellikle sahilden 10 km içe kadar olan kısımların hassas bölge olduklarını düşünüyoruz. Kırılan fay hattının 10 veya 20 km kuzeyi ve güneyi olarak hesaplıyoruz.”

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