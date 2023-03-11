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Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, depremzede çocuklara tenis tişörtünü ve raketini bağışladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:23
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Nadal'dan anlamlı destek

Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi.

TENİS KULÜBÜNE BAĞIŞLADI
Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi.

"EN KISA ZAMANDA HER ŞEY YOLUNA GİRER"
Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla projeye destekte bulunan Nadal, gönderdiği video mesajda, "Türkiye'de gerçekleşmiş olan büyük felakete istinaden bu raketi ve imzalı tişörtü göndermek istiyorum. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bu felaketten etkilenen ve ailelerini kaybeden insanlara yardımı dokunur." ifadelerini kullandı.

POPESCU VE SHAKİRA DA KATILACAK
Ayrıca gelirleri projeye bağışlanmak üzere Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

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