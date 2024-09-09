Nadir bulunan Cassowary yavrusu yumurtadan çıktı

Doğa koruma alanı Cotswolds'da bulunan Birdland, dünyanın en büyük ve en korkutucu uçamayan kuşlarından cassowary kuşunun doğumunu kutluyor. Bugün yapılan açıklamada “Dinazor Kuşu” olarak da bilinen türe ait yavrunun ilk kez başarılı bir şekilde yumurtadan çıkarıldığını duyuruldu.

Bilim dünyasında heyecan yaratan doğum, 25 yıldan uzun süredir Birdland’ta üretmeye çalışan Bourton-on-the-Water yaban hayatı çekim merkezi için önemli bir dönüm noktası. Uzunca bir süredir Avrupa Tehlike Altındaki Türler Programı kapsamında bulunan tür, 2024'te Avrupa'da yumurtadan çıkan dördüncü, 2021'den bu yana da İngiltere'de doğan ise ilk civciv oldu.

Dünyanın en tehlikeli kuşu yok oluyor

Hollanda'nın Alphen kentindeki Avifauna'dan bir erkek ve Almanya'nın Frankfurt kentinden bir dişi olmak üzere toplam 25 yavru, 2012 yılından bu yana Birdland'da birlikte yaşıyor.

Kuş bakıcısı Alistair Keen doğum hakkında Shine News adlı kanala verdiği demeçte şunları söyledi: "Burada tüm ekibin uzun yıllar boyunca gösterdiği muazzam bir çaba var. Bu muhteşem, uçuk renkli civcivin, çok koruyucu bir babanın dikkatli gözleri altında yeni çevresini keşfettiğini gördüğünüzde her şeye değdiğini görüyorsunuz" diye konuştu.

Cassowary kuşu dünyanın en tehlikeli kuşlarından biri olarak biliniyor. Boyutları, hızları ve güçleri, hançer benzeri 10 santimetrelik pençeleriyle birleştiğinde, onlara bakmak dünyanın en çetin işlerinden biri haline geliyor.

Avustralya, Endonezya ve Papua Yeni Gine'nin tropikal yağmur ormanlarında bulunan Cassowary kuşunun koruma statüsü yakın zamanda “hassas”tan “asgari endişe”ye çekildi. Ancak ormanların yok olması ve giderek artan insan etkisi, kuşların uzun vadeli hayatta kalma olasılıkları için giderek daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Birdland yetkilileri ender görünen bu yavrunun önümüzdeki haftalarda ziyarete açılabileceğini bildirdiler.