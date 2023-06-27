Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı

Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'nın düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda 2 milli sporcumuz altın madalya kazandı.

Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek çıktığı final maçında Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u da 2-0'la geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu da 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu, altın madalyayı kazandı.

Şampiyonada erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı.

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