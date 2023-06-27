Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'nın düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda 2 milli sporcumuz altın madalya kazandı.

Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek çıktığı final maçında Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u da 2-0'la geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu da 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu, altın madalyayı kazandı.

Şampiyonada erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı.

