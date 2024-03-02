Nagehan Alçı boşandıktan sonra efkâr dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Nagehan Alçı boşandıktan sonra efkâr dağıttı
Rasim Ozan Kütahyalıdan 40 milyon TL tazminatla boşanan Nagehan Alçı, İstanbul’da bir barda efkâr dağıtırken görüntülendi. Nagehan Alçı daha sonra bu fotoğrafı kaldırttı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 40 milyon TL tazminat istediği ve anlaşmalı bir şekilde boşandığı 13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın ardından İstanbul’da bir barda görüntülendi.

FOTOĞRAFI KALDIRTTI

Nagehan Alçı’nın Harbiye’de bir barda efkâr dağıttığı görüntülenirken, bar işletmecisi Mahmut Alkan'ın sosyal medya hesabından Nagehan Alçı ile paylaştığı fotoğrafın ise sonradan kaldırtıldığı ortaya çıktı.

Mahmut Alkan'ın hesabında son olarak Erman Toroğlu ile birlikte olduğu bir fotoğraf yer alıyor.

40 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TARTIŞMASI

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, 13 yıldır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açması ve 40 milyon TL tazminat istemesinin gündem olmuş, ardından görülen 15 dakikalık davada çift evliliğine son vermişti.

Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı “Boşandınız mı?” sorusuna, “Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik” diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, “Güzel dostça, her şey iyi” şeklinde cevap verdi.

40 milyon TL’lik tazminat tartışmaları ise gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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