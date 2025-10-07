Nagehan Alçı canlı yayında çileden çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay suçlama!

Kaynak: Haber Merkezi
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki nafaka krizi devam ediyor. Nagehan Alçı canlı yayında çileden çıktı!

Boşanan kadınların eski eşlerinden alamadıkları için krize dönen 'nafaka'da bir isyan da gazeteci Nagehan Alçı'dan geldi.

Nagehan Alçı, 2023 yılının ekim ayında İstanbul'da anlaşmalı şekilde boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili "Dostça güzel bir şekilde bitirdik" demiş; daha sonra Kütahyalı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etmişti.

"HUKUK İŞLEMİYOR"

Alçı, Ekol TV canlı yayınında “Senin gerçekten nafaka alamadığına inanmıyorlar. Ben dedim ki, ‘Almadı diye biliyorum" sözlerine 'hukuk işlemiyor' diyerek sert çıktı.

Alçı'nın "Buralara hiç girmeyelim. Nafaka kağıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor" ifadeleri dikkat çekti.

