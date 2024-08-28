Nagehan Alçı ‘Vatan haini tutuklanmalı’ dedi! Cemal Enginyurt meydan okudu

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisi için ‘tutuklama’ çağrısı yapan Nagehan Alçı’ya çok sert tepki gösterdi.

Katıldığı Sözcü TV’de hakkındaki ‘tutuklama’ çağrılarına cevap veren Enginyurt, şöyle konuştu:

“14 YAŞINDA 4 YIL ZİNDANDA YATTIM, KORKAN NAMERTTİR”

“O, bana vatan haini deyince millet beni daha çok sevdi. Milletin seçtiği bir vekilim, memleketime sahip çıktım. İktidar olarak kendinizi sevmiyorsunuz. Kendinizden önceki bakana saygınız yok. Birbirinizden nefret ediyorsunuz, sonra çıkıp bir şey söylediğimizde kendinizi kurtarmak için…

Tutuklayın. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir. 14 yaşında 4 yıl zindanda yattım da bundan sonra hapishanede yatsam ne yazar. Tutuklayın.

Ama biliyorum ki niyetleri şu: Hepimizi bir bir susturmak istiyorlar. Her söylediğimizden dolayı saldırarak bizi susturmak istiyorlar. Konuşmayalım istiyorlar.”