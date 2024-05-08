Nagehan Alçı’dan canlı yayında olay gönderme: Rasim’den neler çektim

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Nagehan Alçı’dan canlı yayında olay gönderme: Rasim’den neler çektim
Kısa bir süre önce eşi Rasim Ozan Kütahyalı’dan ayrılan Nagehan Alçı, katıldığı bir canlı yayında, "Rasim'den neler çektim" deyince stüdyoda güldüren anlar yaşandı.

KRT TV’de ekranlara gelen Bakış Açısı isimli programda dikkat çeken anlar yaşandı.

Program kapandığı sırada konuklardan yazar Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını söyledi.

“SEN RASİM'E ALIŞMIŞSIN”

Programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı, “Sen Rasim’e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor” diyerek, Zileli’ye esprili bir karşılık verdi.

“NELER ÇEKTİK RASİM'DEN”

Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’nın bu yorumu üzerine, “Sahiden neler çektik Rasim’den” dedi.

İkilinin konuşması Alçı’nın, “Ben de neler çektim” sözleriyle sona erdi.

Stüdyoda gülüşmelere neden olan diyalog sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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