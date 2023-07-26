Nagehan Alçı'nın 40 milyonluk boşanma davasının sırrı belli oldu

Şiddet gördüğü gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı’ya 40 milyon lira tazminat ve 60 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açan Nagehan Alçı’ya soruyoruz; Bu para gazetecilikten kazanılabilir mi? Nereden geldi bu değirmenin suyu?

Nagehan Alçı'nın 40 milyonluk boşanma davasının sırrı belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı çiftinin boşanma davasında detaylar ortaya çıkarken, en çok konuşulan ise Alçı’nın 40 milyon lira tazminat ve 60 bin lira nafaka istemesi oldu.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre Rasim Ozan Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat ve 60 bin lira nafaka isteyen Nagehan Alçı, psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığını öne sürdü.

Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya çok sayıda kredi kartı aldırdığı, bunları kullandıktan sonra borçları ona ödettiği öne sürüldü. "Pek kötü ve onur kırıcı davranışlara" maruz kaldığı belirtilen Alçı'nın yıllardır uğradığı psikolojik ve ekonomik şiddetten kaçmak için 2019 Mayıs'ında çocukları ile kiralık eve çıktığı dile getirildi.

4 YIL ROL YAPMIŞLAR

Alçı'nın şiddetten ancak bu şekilde bir nebze olsun korunduğu savunuldu.

Dİlekçede çiftin son 4 yıldır çocukları, akraba, iş ve dost çevrelerine durumu hissettirmemek için bir araya gelerek rol yaptığı da yer aldı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın özellikle son 5 yıldır ekonomik şiddetin dozunu artırdığı iddia edildi.

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