Nagehan Alçı’nın mesajı Rasim Ozan Kütahyalıya mı? Şeytani bir dolandırıcı

Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Nagehan Alçı'nın paylaşımda yer alan "Adi hırsız" ve "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.

“ŞEYTANİ BİR DOLANDIRICI PROFESYONEL BİR YALANCI”

Nagehan Alçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…

Öyle bir körlük ki hem de!

Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz…

Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…'

40 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı.

13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Nagehan Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon TL tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 60 bin TL nafaka istemesi ise gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Keza “Bir gazetecinin mal varlığı ne kadar olabilir ki 40 milyon TL tazminat ödeyebilsin?” tartışmaları akıllarda soru işaretine neden olmuştu.