Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'dan istediği nafaka ortaya çıktı

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanma iddialarından sonra ortaya atılan bir başka iddia Nagehan Alçı’nın, Rasim Ozan Kütahyalı’dan 40 milyon TL tazminat talep ettiği oldu.

Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'dan istediği nafaka ortaya çıktı

13 yıllık evli olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesine başvurdu.

Boşanma iddialarının ardından iki tarafta sessizliğini bozmadı. Daha önce de boşanma iddiaları ile gündeme gelen çiftin daha önce de evlerini ayırdığı çokça konuşulmuş, ikili bu iddiayı da yalanlamamıştı.

Bugün ortaya atılan bir başka iddia ise Nagehan Alçı’nın, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’dan 40 milyon TL tazminat ve ikiz çocukları için aylık 60 bin TL nafaka talep etmesi oldu.

Sunulan boşanma dilekçesinde, “Dört yıldır ayrı evlerde yaşayan tarafların evlilikleri fiilen bitmiştir. Müvekkilin bir ömür süreceğini düşünerek yaptığı evlilik birliği, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kusurlu davranışları nedeniyle bitmiştir. Bu nedenle 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsilini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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