Nagelsmann'dan sürpriz imza

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Nagelsmann'dan sürpriz imza
Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Julian Nagelsmann ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Julian Nagelsmann'dan sürpriz bir imza geldi.

Adı başta Bayern Münih olmak üzere birçok dev takımla anılan Nagelsmann, Almanya ile sözleşme uzattı.

Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann'ın bu yaz bitecek sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Thomas Tuchel'in takımdan ayrılacağının açıklanması sonrası Nagelsmann'ın yeniden Bayern Münih'e döneceği iddia edilmişti.

Tecrübeli teknik adam ile geçen yaz Chelsea, Tottenham ve PSG ilgileniyordu.

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ALMANYA MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Bavyera ekibinden ayrılması sonrası kısa bir süre takım çalıştırmayan Julian Nagelsmann, 2023 Eylül'ünde Almanya Milli Takımı ile sözleşme imzaladı.

Almanya'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet alan Nagelsmann, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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