Bayern Münih'in gönderdiği Nagelsmaan İngiliz devine gidiyor

Alman devi Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın görevine son vermişti. Bayern Münih, bunun hemen ardından teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getirmişti.

Julian Nageslmann'la ilgili ise ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

İngiltere'nin The Telegraph gazetesi Tottenham Hotspur'un Nagelsmann'a teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Tottenham'da İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin yöneticileri ve futbolcuları ağır ifadelerde suçlamasının ardından ayrılması gündeme gelmişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Conte ile yeni bir sözleşme yapılması düşünülmüyor.

'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 35 yaşındaki antrenörün Bayern Münih'ten ayrılmasını bir fırsat olarak görüyor.

Gazetedeki haberde Tottenham'ın, daha önce de Julian Nagelsmann ile ilgilendiği ancak o dönem genç teknik adamın Bayern Münih ile el sıkıştığı için anlaşmanın olmadığı kaydedildi.