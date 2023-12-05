Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi?

Survivor yarışmalarındaki performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere yine All Star için yarışacak.

Yeniden yarışmaya hazırlanan Nagihan Karadere, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Son olarak Karadere'nin kardeşinden şoke eden bir paylaşım geldi.

Fehmi Karadere, Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için anne ve babasının mahkemeye başvurduğunu iddia etti.

"BİZİ 3 KURUŞA SATTI"

Survivor Nagihan için kardeşi, "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz." yorumunda bulunarak şoke etti.

Kardeşinin bu paylaşımının ardından Nagihan Karadere bir ödül töreninde görüntülendi.

"FEHMİ DIŞINDA AİLEDE KİMSEYLE SORUNUM YOK"

Survivor Nagihan, magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası bir yılbaşı partisinde görüntülendi. Başarılı yarışmacı, söz konusu iddialar sorulunca kameralar önünde babasını aradı.

Nagihan'ın babası, 'evlatlıktan reddetme' başvurusunu yalanladı. Ünlü sporcu ise "Fehmi dışında ailede kimseyle sorunum yok. Ailemin bir dediğini iki etmedim" ifadelerini kullandı.